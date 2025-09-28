Terrible: Así fue el dramático momento en que Pato Toledo se desplomó en el partido de capitanes de la UC en el Claro Arena

“No hay ganas de seguir en el estadio”, dijo una preocupada fanática de la UC a ADN, luego del inquietante momento que se vivió en el partido de capitanes de la UC en el Claro Arena la tarde del domingo.

Es que apenas habían transcurrido unos minutos de la fiesta donde Universidad Católica juntó a varias de sus leyendas, cuando Pato Toledo, uno de sus históricos al arco, se desplomó frente a todos.

La imagen fue dramática: el arquero se vio errático por algunos minutos, luego se puso de rodillas y finalmente se desmayó sobre el césped, instante donde sus compañeros empezaron a pedir ayuda.

Una escena terrible que dejó en shock a la hinchada presente en el estadio, y que generó que Toledo fuese trasladado rápidamente a la Clínica Los Andes.

Un recinto donde lograron estabilizarlo, emitiendo el primer parte médico tras lo ocurrido: un infarto agudo al miocardio del que fue reanimado con éxito.

Mira aquí el video: