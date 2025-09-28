;

AUDIO. “El paciente estaba con una muerte súbita”: entregan segundo parte médico oficial respecto a la salud de Patricio Toledo

El ex portero de la UC se desplomó en el Claro Arena en medio del ‘Adiós Capitanes’ que organizaron los ‘cruzados’.

Gonzalo Miranda

Álvaro Choupay

Segundo reporte médico de Patricio Toledo

Segundo reporte médico de Patricio Toledo

07:38

Pasan las horas y la grave situación que vivió Patricio Toledo en el Claro Arena comienza a tranquilizarse. Este domingo, el ex portero de los ‘cruzados’ y de La Roja se desplomó en plena despedida de José Pedro Fuenzalida, Cristian Álvarez y Milovan Mirosevic.

Tras ser reanimado en plena cancha del recinto deportivo y ser rápidamente trasladado a una clínica cercana, vino un primer reporte donde su estado era de “extrema gravedad”.

Pasaron las horas y vino el segundo reporte, en palabras del doctor Francisco Espinoza, director clínico de la Clínica Universidad de Los Andes: “el procedimiento se realizó con éxito, lo que se buscaba desobstruir una arteria que produjo el infarto. El doctor logró ingresar a la arteria obstruida y liberar de manera exitosa”, indicó.

Agregó que “Patricio (Toledo) se encuentra despierto, consciente, estable y su condición clínica es de gravedad, esto fue un evento crítico que reviste toda la gravedad que uno estima necesario, con la intervención que tuvimos que hacer para salvar la vida del paciente”, sostuvo.

Cerró indicando que “queremos agradecer a preocupación de todos. La familia está al tanto y nos piden agradecer a todo el país por la preocupación hacia Patricio”, dijo Espinoza.

“Tuvo reanimación a tiempo”

En el mismo punto de prensa, el cardiólogo de la Clínica Universidad de Los Andes, Dante Lindefjeld, entregó más detalles de lo realizado a Patricio Toledo.

El paciente estaba con una muerte súbita, sin embargo, con el procedimiento logramos destapar a arteria tapada mediante un catéter, y lo hicimos con el paciente despierto”, aseveró.

Agregó que “afortunadamente Patricio tuvo suerte con la reanimación a tiempo y la atención inmediata. El buen pronóstico se da por la precocidad de reanimarlo en la cancha y traerlo a la urgencia de manera rápida”, cerró Lindefjeld.

