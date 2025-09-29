Fernando de Paul entrega buenas noticias en Colo Colo tras salir lesionado ante Deportes Iquique / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En medio de la algarabía del pasado viernes tras la goleada de Colo Colo ante Deportes Iquique, un tema generó inquietud entre los fanáticos del “Cacique”.

Todo luego de la lesión sufrida por el portero albo Fernando de Paul, lo que derivó en el debut profesional de Eduardo Villanueva.

El arquero estuvo en Argentina el fin de semana y este lunes se realizó exámenes en Santiago para revisar su situación.

Pese a algunas especulaciones que hablaban de problemas en su rodilla izquierda, según información de ADN Deportes, Fernando de Paul presentó finalmente una lesión muscular en el gemelo.

Así las cosas, el arquero de 34 años tiene tiempo para recuperarse de cara a la reanudación del Campeonato Nacional 2025, el fin de semana del 19 de octubre, cuando deban visitar al líder, Coquimbo Unido.