VIDEO. ¿Cuál ha sido la mayor goleada en la historia de los Mundiales Sub 20? Tuvo a una estrella moderna como protagonista

El reciente triunfo de Estados Unidos sobre Nueva Caledonia quedó a unos cuantos goles del récord.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Lars Baron - FIFA

La abultada victoria de Estados Unidos por 9-1 ante Nueva Caledonia, disputada la noche de este lunes 29 de septiembre en el Mundial Sub 20 de Chile 2025, abrió nuevamente el debate sobre los marcadores más amplios registrados en la historia del certamen juvenil de la FIFA.

A pesar de que el resultado obtenido por los norteamericano ha estado y seguirá dando de qué hablar, quedaron a unos cuantos goles del récord histórico.

Para sorpresa de algunos, pero seguramente varios recuerdan, el hito no ocurrió hace mucho y tuvo a una destacada estrella moderna como protagonista.

El duelo fue una victoria de Noruega a Honduras por 12-0 registrada el 30 de mayo de 2019 en la fase de grupos del torneo celebrado en Polonia.

En ese encuentro, Erling Haaland marcó nueve de los doce goles, estableciendo además un récord individual sin precedentes en la categoría.

De esta forma, si bien la goleada de Estados Unidos frente a Nueva Caledonia entra en el listado de los resultados más abultados, quedó lejos de la marca histórica que ostenta la selección escandinava. Por el momento no se ve fácil de superar.

