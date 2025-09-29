“Habbo Hotel” regresará con fuerza: Promete mantener la esencia en las nuevas plataformas

La nostalgia gamer vuelve a tomar protagonismo, esta vez con un clásico que supo mezclar de buena forma las redes sociales en un entorno de videojuegos: Habboo Hotel.

El título lanzado originalmente en el 2000 ha tenido una serie de impulsos durante los últimos años buscando llegar nuevamente al público en la web.

Para esta oportunidad, el juego con interacción online en tiempo real regresará renovado bajo el nombre Habbo Hotel: Origins, renovado pero sin perder su esencia.

La estética pixelada, la libertad para decorar habitaciones y las clásicas interacciones sociales que marcaron la experiencia original se mantienen, pero ahora adaptadas a la comodidad y accesibilidad moderna.

Entre las novedades destacan la personalización de avatares, diseño de habitaciones, comercio de objetos y eventos en vivo, incluyendo un Habboween especial para celebrar el regreso del juego.

De esta manera, el relanzamiento está diseñado tanto para veteranos como para nuevos jugadores, ampliando la comunidad que pretende volver con fuerza.

Más detalles

Otro punto a destacar es que Habbo Hotel: Origins será compatible con Steam Deck, aunque los desarrolladores advierten posibles limitaciones con el control, ya que el juego fue pensado originalmente para teclado.

Su lanzamiento será a través de Steam, con fecha estimada entre octubre y noviembre de este 2025. Esto permitirá una serie de acciones específicas.

Quienes ya tengan un perfil en Origins podrán vincularlo a su cuenta de Steam y conservar su progreso. Además, se ofrecerán recompensas exclusivas, como la Steam Machine Plaque y la InfoStand Nameplate, pensadas para premiar a los usuarios más fieles.

Respecto a la economía del juego, las compras seguirán realizándose con créditos y Stamps, pero a través de Steam se podrán pagar directamente con Steam Wallet, manteniendo los precios casi idénticos a los de la web oficial, con ligeras variaciones según la moneda local.

Por el momento, el lanzamiento no incluirá logros ni cromos de Steam, aunque la comunidad espera que se sumen en futuras actualizaciones.