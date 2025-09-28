El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una grave situación se vivió este domingo por la tarde en el Estadio Claro Arena de la Universidad Católica, luego de que el ex portero de los ‘cruzados’, Patricio Toledo, se desplomara en pleno encuentro amistoso.

El ex portero de la UC perdió el conocimiento y sufrió un paro cardiorrespiratorio, teniendo que ser trasladado de urgencia a la Clinca de la Universidad de Los Andes, donde su situación es de “extrema gravedad”, según el último reporte del recinto asistencial.

Presente en el Claro Arena estaba el Presidente de la República, Gabriel Boric. Reconocido hincha de la UC, el Mandamás conversó con ADN Deportes y reveló lo vivido en el momento en que el ex portero perdió el conocimiento.

“Soy de la generación que recuerda al Pato Toledo jugando en los 90, dando todo por Católica, lo que pasó hoy fue espeluznante, de una incertidumbre brutal y saber que estaba bien es de una gran alegría”, partió diciendo.

Agregó que “había 30, 40 años de fútbol en la cancha, la dirigencia poniéndose, le mandamos un abrazo gigante al Pato, mis respetos”, sostuvo.

Insistió en que “fue gravísimo, hablé con Juan Tagle y me dijo que estaba estable dentro de la gravedad, porque nos imaginamos lo peor, entonces fue tremendo”, aseveró.

Sobre la actitud de los hinchas en el lugar, Boric sostuvo que “fue un respeto total, había una sensación de que el fútbol puede volver a ser de la familia, ojalá sea ejemplo para los otros estadio”, cerró el Presidente.