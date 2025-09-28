“Fue reanimado exitosamente”: revelan primer reporte médico de Patricio Toledo tras desplomarse en el Claro Arena

Los hinchas de la Universidad Católica pueden estar más tranquilos. Tras las complicaciones de salud que presentó Patricio Toledo este domingo, desde Las Condes llegaron buenas noticias.

Esto porque en pleno recinto deportivo, el histórico ex portero de la UC se desplomó desatando la preocupación de todos los asistentes al recinto deportivo.

Sin embargo, tras varios minutos de incertidumbre, se informó que Toledo “sufrió un infarto agudo al miocardio. Fue reanimado exitosamente, en este momento se encuentra estable, consciente, hablando y pronto será sometido a un examen. La organización ha tomado todos los protocolos respectivos”, relataron.

Sobre el encuentro, aseguraron que “los jugadores han decidido continuar con ele evento en homenaje a Patricio Toledo”, finalizaron.