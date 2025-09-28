;

“Fue reanimado exitosamente”: revelan primer reporte médico de Patricio Toledo tras desplomarse en el Claro Arena

El histórico portero de los ‘cruzados’ presentó complicaciones de salud en la despedida de los capitanes de la UC.

Gonzalo Miranda

Reportan parte médico de Patricio Toledo

Reportan parte médico de Patricio Toledo

Los hinchas de la Universidad Católica pueden estar más tranquilos. Tras las complicaciones de salud que presentó Patricio Toledo este domingo, desde Las Condes llegaron buenas noticias.

Esto porque en pleno recinto deportivo, el histórico ex portero de la UC se desplomó desatando la preocupación de todos los asistentes al recinto deportivo.

Sin embargo, tras varios minutos de incertidumbre, se informó que Toledo “sufrió un infarto agudo al miocardio. Fue reanimado exitosamente, en este momento se encuentra estable, consciente, hablando y pronto será sometido a un examen. La organización ha tomado todos los protocolos respectivos”, relataron.

Sobre el encuentro, aseguraron que “los jugadores han decidido continuar con ele evento en homenaje a Patricio Toledo”, finalizaron.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad