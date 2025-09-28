“No estás solo”: conductor del Metro de Santiago conmueve con viralizado mensaje sobre salud mental tras días difíciles / Marcelo Hernandez

Marco Martínez, usuario de TikTok como @marquitoooos96, viralizó el pasado sábado un sentido mensaje de un conductor dirigido a sus pasajeros en medio de semanas complicadas el transporte público.

En el video, se ve al chofer reflexionar sobre las difíciles situaciones que enfrentan los trabajadores del tren subterráneo e hizo un llamado a la empatía.

“Si hoy no te sientes bien, por favor, conversa tus cosas con alguien más. No estás solo. De seguro hay alguien que te está esperando en casa, tus padres, tus hermanos, tu perrito, tu gatito”, expresó por los altavoces.

El conductor enfatizó además la importancia de que los pasajeros estén atentos a quienes puedan estar en riesgo, “Si ves a alguna persona que no se sienta bien, por favor, ¡ayúdanos! Infórmale al personal de Metro, y así vamos a salvar muchas vidas”, concluyó llegando a la Estación Baquedano.

El mensaje surge en un contexto de incidentes en la Línea 1, que este jueves sufrió su dos cierres de estaciones por emergencia. Durante la tarde, las estaciones El Golf y Alcántara permanecieron sin servicio debido a la presencia de una persona en la vía, siguiendo el protocolo que corta la corriente de toda la línea ante este tipo de situaciones.

En tanto, por la mañana, siete estaciones ya habían sido cerradas por un evento similar, afectando a miles de usuarios en plena hora punta.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó que el 40% de los incidentes ocurre en la Línea 1 y llamó a tratar los casos con cautela, dado que involucran aspectos de salud mental. “Son procesos que pueden generar efectos contagio, por lo que debemos ser muy delicados y cuidadosos”, indicó en ADN.