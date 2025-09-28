;

VIDEO. “No estás solo”: conductor del Metro de Santiago conmueve con viralizado mensaje sobre salud mental tras días difíciles

En el video, el chofer reflexiona sobre las difíciles situaciones del Metro y hace un sentido llamado a la empatía.

Nelson Quiroz

“No estás solo”: conductor del Metro de Santiago conmueve con viralizado mensaje sobre salud mental tras días difíciles

“No estás solo”: conductor del Metro de Santiago conmueve con viralizado mensaje sobre salud mental tras días difíciles / Marcelo Hernandez

Marco Martínez, usuario de TikTok como @marquitoooos96, viralizó el pasado sábado un sentido mensaje de un conductor dirigido a sus pasajeros en medio de semanas complicadas el transporte público.

En el video, se ve al chofer reflexionar sobre las difíciles situaciones que enfrentan los trabajadores del tren subterráneo e hizo un llamado a la empatía.

ADN

Diego Martin

“Si hoy no te sientes bien, por favor, conversa tus cosas con alguien más. No estás solo. De seguro hay alguien que te está esperando en casa, tus padres, tus hermanos, tu perrito, tu gatito”, expresó por los altavoces.

Revisa también

ADN

El conductor enfatizó además la importancia de que los pasajeros estén atentos a quienes puedan estar en riesgo, “Si ves a alguna persona que no se sienta bien, por favor, ¡ayúdanos! Infórmale al personal de Metro, y así vamos a salvar muchas vidas”, concluyó llegando a la Estación Baquedano.

El mensaje surge en un contexto de incidentes en la Línea 1, que este jueves sufrió su dos cierres de estaciones por emergencia. Durante la tarde, las estaciones El Golf y Alcántara permanecieron sin servicio debido a la presencia de una persona en la vía, siguiendo el protocolo que corta la corriente de toda la línea ante este tipo de situaciones.

En tanto, por la mañana, siete estaciones ya habían sido cerradas por un evento similar, afectando a miles de usuarios en plena hora punta.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó que el 40% de los incidentes ocurre en la Línea 1 y llamó a tratar los casos con cautela, dado que involucran aspectos de salud mental. “Son procesos que pueden generar efectos contagio, por lo que debemos ser muy delicados y cuidadosos”, indicó en ADN.

@marquitoooos96

El conocido conductor de metro vuelve con sus mensajes, esta vez empatizando en el mes de la primavera gris, lanza potente mensaje a sus pasajeros. #metrodesantiago #saludmental #mensaje #santiago #chile @Felipe.trekking

♬ sonido original - Marco Martinez

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad