Alarma en O’Higgins: declaran Alerta Roja en Las Cabras por incendio forestal en Quebrada El Litre

La Conaf informó que las llamas ya están en combate, con presencia de Bomberos en el lugar.

Nelson Quiroz

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este domingo Alerta Roja para la comuna de Las Cabras, en la región de O’Higgins, debido a un incendio forestal activo en el sector de Quebrada El Litre.

Según información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro se encuentra en combate y, hasta ahora, ha consumido una superficie preliminar de 0,01 hectáreas.

Para enfrentar la emergencia, trabajan en la zona Bomberos de Coltauco, junto con una brigada helitransportada y un helicóptero de Conaf, además de equipos de apoyo del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).

La medida busca garantizar la movilización de todos los recursos disponibles para contener las llamas y evitar que estas se propaguen a sectores cercanos. Desde Senapred indicaron que la actualización de la alerta permitirá reforzar la capacidad de respuesta y coordinar acciones preventivas frente a la severidad del evento.

La declaración de Alerta Roja implica que se destinarán todos los medios técnicos y humanos necesarios para controlar la situación, en apoyo al trabajo que ya realiza CONAF y Bomberos en el lugar”, señalaron desde la entidad.

La emergencia se mantiene en desarrollo y las autoridades llamaron a la comunidad a respetar las indicaciones de los equipos de emergencia y evitar la exposición a situaciones de riesgo mientras continúan las labores de combate.

