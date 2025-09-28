Sentada en un local: video captó momento exacto de la detención de la mujer acusada de parricidio en Chiguayante

Un registro captó el momento exacto en que fue detenida Marta Franco Cid, de 64 años, imputada por el presunto parricidio de sus dos hijos en Chiguayante.

La mujer fue sorprendida en la comuna de Coihueco, región de Ñuble, este domingo, luego de permanecer tres días prófuga.

El video, difundido por T13, muestra el momento en que el personal de Carabineros reduce a la acusada en plena vía pública tras un control de identidad en un local comercial.

Durante la fiscalización, los uniformados encontraron en su chaqueta un arma de fuego y municiones, lo que motivó su detención inmediata. En las imágenes se observa el operativo que puso fin a su fuga y que ahora se suma como prueba a la investigación.

La captura se produjo en el mismo sector donde la policía había encontrado previamente un vehículo vinculado a la mujer, lo que reforzó las sospechas sobre su paradero. El prefecto de Ñuble, José Villegas, destacó la rápida coordinación de los equipos de seguridad que permitió dar con ella.

El caso se volvió aún más tráfico este domingo, luego de que el Hospital Regional de Concepción confirmara la muerte del segundo hijo de la acusada, quien permanecía en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza.

Confirman muerte de segundo hijo en caso de parricidio en Chiguayante https://t.co/4QyU6uKY3e — Radio ADN (@adnradiochile) September 28, 2025

Con esta confirmación, la Fiscalía del Biobío actualizó los cargos en contra de la mujer, quien ahora será formalizada por dos delitos de parricidio consumados. El fiscal Matías Arellano detalló que la detenida será presentada primero ante el Tribunal de Garantía de Chillán y luego trasladada a Chiguayante para enfrentar la audiencia de formalización.