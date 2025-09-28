;

Sentada en un local: video captó momento exacto de la detención de la mujer acusada de parricidio en Chiguayante

Este domingo, además, se informó de la muerte del segundo hijo, presuntamente baldeado por la detenida de 64 años.

Nelson Quiroz

Captura T13

Captura T13

Un registro captó el momento exacto en que fue detenida Marta Franco Cid, de 64 años, imputada por el presunto parricidio de sus dos hijos en Chiguayante.

La mujer fue sorprendida en la comuna de Coihueco, región de Ñuble, este domingo, luego de permanecer tres días prófuga.

El video, difundido por T13, muestra el momento en que el personal de Carabineros reduce a la acusada en plena vía pública tras un control de identidad en un local comercial.

Revisa también

ADN

Durante la fiscalización, los uniformados encontraron en su chaqueta un arma de fuego y municiones, lo que motivó su detención inmediata. En las imágenes se observa el operativo que puso fin a su fuga y que ahora se suma como prueba a la investigación.

La captura se produjo en el mismo sector donde la policía había encontrado previamente un vehículo vinculado a la mujer, lo que reforzó las sospechas sobre su paradero. El prefecto de Ñuble, José Villegas, destacó la rápida coordinación de los equipos de seguridad que permitió dar con ella.

El caso se volvió aún más tráfico este domingo, luego de que el Hospital Regional de Concepción confirmara la muerte del segundo hijo de la acusada, quien permanecía en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza.

Con esta confirmación, la Fiscalía del Biobío actualizó los cargos en contra de la mujer, quien ahora será formalizada por dos delitos de parricidio consumados. El fiscal Matías Arellano detalló que la detenida será presentada primero ante el Tribunal de Garantía de Chillán y luego trasladada a Chiguayante para enfrentar la audiencia de formalización.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad