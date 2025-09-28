Mundial Sub 20: ¿qué partidos se juegan hoy 28 de septiembre y quién transmite por TV? / JUAN BARRETO

Hoy, domingo 28 de septiembre, comienza la actividad del Mundial Sub 20 en Chile.

La agenda de esta jornada dispone de cuatro partidos en dos jornadas dobles en dos regiones del país.

Estadio Nacional

La programación del Mundial Sub 20 hoy 28 de septiembre comenzará a las 17:00 horas, cuando se midan Marruecos y España por el Grupo C, con transmisión de D Sports.

Luego, desde las 20:00 horas, Brasil y México medirán fuerzas en Ñuñoa. El partido será transmisión en las señales de Chilevisión y D Sports.

Estadio Elías Figueroa

El grupo B tendrá su inicio a las 17:00 horas en Valparaíso, con el choque entre Italia y Australia, el cual tendrá transmisión de D Sports.

Luego, desde las 20:00 horas, Argentina y Cuba se estrenarán en el torneo por el grupo D, choque que dispondrá de transmisión en la señal de D Sports