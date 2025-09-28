El potente mensaje de Gabriel Suazo que emociona a los hinchas de Sevilla: “La actitud y mis huevos...”

Gabriel Suazo, lateral del Sevilla, analizó la victoria por 1-0 que el equipo andaluz consiguió este domingo ante Rayo Vallecano en el marco de la séptima fecha de La Liga de España y dejó un potente mensaje que sacó aplausos entre los hinchas.

“Muy feliz por los tres puntos, sabemos que hoy no fue nuestro mejor partido futbolísticamente y eso lo tenemos claro, pero creo que demostramos actitud en todo momento", declaró el lateral chileno en diálogo con los canales oficiales de Sevilla.

En esa línea, el formado en Colo Colo puntualizó en la actitud del equipo y remarcó que “nunca dimos por perdido el partido y estuvimos ahí para poder ganarlo y al último nos llevamos la victoria, así que muy feliz por el equipo y la actitud que tuvimos”.

“Sabíamos que acá los partidos siempre son complicados, es un campo pequeño, donde ellos hacen fuerte. Pero estuvimos ahí para poner los huevos como decimos nosotros, con actitud, con coraje y con corazón en todo momento y es lo que va a caracterizar al Sevilla. Podemos jugar bien o mal un partido, pero la actitud y los huevos los vamos a mantener en cada partido", agregó.

El seleccionado nacional también valoró su presente en el fútbol español e indicó que “estoy muy feliz por como me recibieron mis compañeros, es como si hubiese jugado acá toda mi vida, por la afición que me entrega cariño cada vez que me ven".

“Estoy muy agradecido y la única forma de devolver ese agradecimiento es dentro de la cancha, romperme el lomo y jugarme la vida cada partido como si fuese el último, eso es lo que voy a hacer. Puedo jugar bien o mal, pero la actitud y mis huevos van a estar siempre en cada partido", insistió.

Además, tuvo palabras para Alexis Sánchez y señaló que “ya hemos podido compartir muchos años junto en la selección. Es un tremendo jugador que entiende el fútbol de una forma increíble y me puedo entender muy bien con él dentro y fuera de la cancha. Muy feliz por su desempeño también y el de todos mis compañeros".