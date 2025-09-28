;

VIDEO. Fue uno de los “villanos” de Nueva Zelanda ante La Roja Sub 20 y así se fue del Nacional: al borde de las lágrimas

El volante neozelandés, Finn McKenlay, se retiró visiblemente afectado de la cancha tras el error que cometió en el segundo gol de Chile en su debut por el Mundial Sub 20.

La selección chilena celebró este viernes un triunfo por 2-1 ante Nueva Zelanda en su debut por el Mundial Sub 20, con un agónico gol de Ian Garguez cuando se jugaban los últimos segundos del partido en el Estadio Nacional.

A los 90+7′, un error entre el arquero Henry Gray y el volante Finn McKenlay permitió que la pelota quedara libre en el área neozelandesa, y el lateral de Palestino estuvo atento para enviarla al fondo de las redes, desatando así los festejos en Ñuñoa.

Tras el partido, el propio McKenlay habló con los medios en zona mixta y no pudo ocultar su frustración. El futbolista se mostró visiblemente afectado y se retiró de la cancha del Nacional al borde de las lágrimas, luego del error que permitió el segundo tanto de La Roja.

Lo cierto es que el mediocampista neozelandés jugó un gran partido y fue uno de los puntos más altos del equipo dirigido por Darren Bazeley, que ahora deberá pensar en su siguiente desafío ante Egipto para seguir con vida en el Grupo A.

“Podemos esperar lo mismo, los chicos van a dar el 100% y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ganar el partido y pasar de grupo”, anticipó McKenlay de cara al duelo contra los africanos el martes 30 de septiembre en el Estadio Nacional.

