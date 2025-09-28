Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, volvió a festejar este domingo al conseguir una agónica victoria por 1-0 en su visita a Rayo Vallecano por la séptima fecha de La Liga de España.

El tocopillano jugó cargado hacia el sector izquierdo del equipo andaluz, buscando generar desequilibrio en el ataque. En tanto, el lateral chileno se ubicó por la misma banda y por momentos colaboró con la línea de tres que dispuso el técnico Matías Almeyda.

Fue en el epílogo cuando cayó el único gol del partido, con el “Niño Maravilla” como protagonista. A los 87′, Sánchez recuperó la pelota en el mediocampo, asistió a José Ángel Carmona y este envió un centro rasante al área rival para Akor Adams, quien convirtió el tanto que le daría el triunfo a Sevilla.

Eso sí, el primer tiempo resultó accidentando para el goleador histórico de La Roja. A los 34′, Alexis sufrió un brutal codazo por parte de Florian Lejeune, que lo dejó tendido en el suelo por casi un minuto y le costó la tarjeta amarilla al defensa de Rayo Vallecano.

Para suerte del tocopillano, pudo seguir disputando el partido normalmente y terminó siendo reemplazado a los 90+3′ por Peque Fernández. En tanto, Suazo jugó todo el partido para completar una gran actuación de los chilenos.

De esta manera, Sevilla sumó su tercer triunfo en La Liga y escaló al octavo lugar de la tabla con 10 puntos, a ocho del líder Real Madrid (18). Su próximo partido será el domingo 5 de octubre a las 11:15 horas como local ante Barcelona.