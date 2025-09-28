El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este domingo, se celebrará el evento “Adiós Capitanes” de Universidad Católica, que homenajeará en un partido de despedida a Milovan Mirosevic, Cristián Álvarez y José Pedro Fuenzalida en el nuevo Claro Arena.

En la previa del encuentro, que comenzará desde las 17:00 horas, ADN Deportes conversó con algunos ídolos del elenco cruzado invitados al evento, quienes elogiaron el renovado estadio de San Carlos de Apoquindo.

Uno de ellos fue Alberto “Beto” Acosta, quien reconoció que “va a ser raro para los que jugamos en el antiguo estadio, más allá de que sea lo mismo, pero es espectacular”.

“Lo vimos ya terminado, ayer hicimos todo un recorrido y la verdad es increíble como ha quedado. Mis felicitaciones y a divertirse hoy”, agregó el otrora delantero de la UC.

A las loas se sumó Jorge “Polo” Quinteros, otro histórico exgoleador del cuadro precordillerano. “Ayer cuando entré fue impactante, dije ‘lo que debe ser esta cancha llena’ y creo que ahora va a estar llena, así que la vamos a disfrutar”, sostuvo.

En esa línea, Quinteros señaló que la UC “puso la vara alta con un estadio de primerísimo nivel, a nivel mundial. La tecnología que tiene es única. En Argentina me dicen ‘che, la Católica hizo un estadio de la pu...’ y sí, hizo un estadio increíble”.

“Ojalá que ayude también para levantar la liga local, a todo nivel, porque después si levantas la liga, puedes pelear una Sudamericana o Libertadores", sentenció.