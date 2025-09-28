;

VIDEO. Alexander Aravena vuelve al gol en Brasil: así fue la anotación del chileno en el triunfo de Gremio

El delantero chileno ingresó desde el banco de suplentes para sentenciar la victoria sobre Vitoria por el Brasileirao.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El delantero chileno, Alexander Aravena, volvió al gol este domingo en la victoria de Gremio de Porto Alegre por 3-1 sobre Vitoria, en el marco de la fecha 25 del Brasileirao.

El formado en la UC inició el partido como suplente e ingresó a la cancha a los 71′. Sobre el final, recibió el balón en el área y, tras un gran control, definió de derecha para sentenciar el partido en el Arena do Grêmio.

El resto de los goles del “Tricolor Gaúcho” fueron obra de André Henrique (45+2′) y Francis Amuzu (67′), mientras que el descuento de la visita llegó por medio de Aitor Cantalapiedra (49′).

Con esta anotación, Aravena acabó con una importante racha sin poder marcar. Su última conquista había sido hace más de un mes, el 17 de agosto contra el Atlético Mineiro de Iván Román.

Además, gracias a esta victoria, Gremio se metió de lleno en puestos de clasificación a Copa Sudamericana, ubicándose en el octavo lugar del Brasileirao con 33 puntos, aunque todavía lejos de pelear por entrar a Libertadores 2026.

Revisa el gol de Alexander Aravena para Gremio

