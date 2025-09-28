Matías Almeyda, entrenador de Sevilla, volvió a destacar el aporte de Alexis Sánchez tras la ajustada victoria de este domingo por 1-0 sobre Rayo Vallecano, donde el delantero chileno fue clave en el único gol del equipo andaluz.

En conferencia de prensa, el DT argentino abordó la actualidad del tocopillano y no escatimó en elogios. "Alexis es el jugador que da alegría, un jugador que llegó con una energía tan positiva que la está contagiando desde un lado muy genuino", comenzó declarando.

“Ayer lo veía como se quedó en la mesa hablando y todos los jóvenes rodeándolo, y él cuenta su historia. Alexis es puro fútbol. No está todo el día con el teléfono. Habla de fútbol, de acciones, de jugadores. Yo agradezco que haya venido", continuó.

“Agradezco lo mismo que César (Azpilicueta). Son esa clase de líderes que aman lo que hacen. Podrían estar en otros lugares tranquilamente, pero esta gente se la vino a jugar con nosotros, en una situación que sabemos que no es de lo más fácil. Pero le están metiendo un amor que ojalá que puedan transmitirlo sobre todo a muchos jóvenes, de cómo se vive el fútbol”, agregó.

En esa línea, Almeyda puntualizó en la entrega del goleador histórico de La Roja. “Alexis es uno de los más bajitos y gana pelotas de arriba. Hoy no es el más rápido y te gana en velocidad. Sabe que lo van a rodear y no pierde balones. Entonces digo, gracias por esa inteligencia", sostuvo.

“Se nota en ellos que han jugado a un nivel muy alto y lo están marcando. No está como a los 30 años, no está como a los 22, pero por ahí mentalmente está mucho mejor. Y esto es un juego para vivos, porque el entrenador le dice acá, allá, pero los que resuelven son ellos. Y ellos tienen la confianza para resolver de la mejor manera o tomar riesgos, que es la única manera que tenemos de mejorar. Y Alexis cayó muy bien“, sentenció el DT del Sevilla.