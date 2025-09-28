;

Homicidio en La Pintana: hombre falleció tras recibir disparo en la cabeza

El Ministerio Público fue informado del caso y aguarda las diligencias, mientras Carabineros mantiene el procedimiento en curso.

Nelson Quiroz

Matías Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Un violento hecho se registró la tarde de este domingo en la comuna de La Pintana. De acuerdo a Carabineros, a eso de las 19:20 horas, policías llegaron hasta el pasaje El Cabildo, en el sector de General Arriagada, donde constató la presencia de múltiples evidencias balísticas y biológicas en la vía pública.

Minutos más tarde, personal apostado en el Hospital Padre Hurtado informó el ingreso de un hombre adulto con una herida de bala en la cabeza, proveniente del mismo lugar de los hechos.

Según lo indicado por la institución policial, pese a los esfuerzos médicos, la víctima ingresó sin vida al recinto asistencial.

El Ministerio Público ya fue notificado y se encuentra a la espera de las diligencias que permitan esclarecer las circunstancias del ataque, así como dar con los responsables. Carabineros indicó que el procedimiento continúa en desarrollo.

