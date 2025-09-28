Gustavo Gatica: “Me siento bastante distante de esta gente que propone que en un eventual gobierno de Kast o de Kaiser va a haber un estallido social” / Foto La Tercera

A seis años de quedar ciego tras los disparos de Carabineros en el estallido social, Gustavo Gatica mantiene una mirada crítica pero equilibrada sobre ese periodo.

Hoy, a sus 27 años y con formación en psicología, es candidato al Congreso por el distrito 8 con apoyo del Partido Comunista.

Foto de Instagram @gustavogaticav Ampliar

En esa línea, en conversación The Cllinic, Gatica recordó que, tras su experiencia traumática, optó por formarse profesionalmente antes de dar el salto a la política.

“Me he tomado los tiempos de hacer las cosas cuando yo las siento. Si hubiera sido constituyente hace cuatro o cinco años, tal vez hubiera sido por presiones de otras personas que querían que yo ocupara ese rol”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de un nuevo estallido social frente a un eventual gobierno de Kast o Kaiser, Gatica se distancia de visiones simplistas.

“ Me siento bastante distante de esta gente que propone que en un eventual gobierno de Kast o de Kaiser va a haber un estallido social. Creo que para que haya un estallido social se tiene que cumplir una cierta cantidad de condiciones, tiene que haber un agotamiento de la sociedad", dijo.

En la misma, señaló que reducir la violencia y protestas de 2019 a un hecho simbólico o idealizado es erróneo y resalta que las manifestaciones fueron una expresión de un malestar profundo de la sociedad.

Respecto a su futura labor parlamentaria, Gatica subrayó que su foco principal será impulsar políticas de salud mental. Además, recalcó su cercanía con la institucionalidad, apoyando reformas que garanticen respeto a los derechos humanos y un control efectivo sobre instituciones como Carabineros.