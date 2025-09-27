Mario Marcel cuestiona plan económico de Kast: “Es evidente que no sabe cómo recortar los 6.000 millones de dólares”

El exministro de Hacienda Mario Marcel habló por primera vez en profundidad tras dejar el Gobierno de Gabriel Boric —hace ya un mes— y lanzó duras críticas al candidato presidencial republicano José Antonio Kast.

En conversación con El País Chile, el economista aseguró que la propuesta del postulante a La Moneda de extrema derecha de realizar un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses “no es viable” y advirtió que refleja un desconocimiento de las finanzas públicas.

Sebastian Beltran Gaete

“No es viable, porque más del 85% del gasto público está fijado por ley, asociado a derechos sociales y políticas que trascienden a los gobiernos”, expresó.

“Si uno se guía simplemente por lo que se ha escuchado, es evidente que Kast no sabe cómo recortar los 6.000 millones de dólares”, sumó Marcel, quien recordó que el propio programa del republicano generaría además un “hoyo fiscal” de 4.000 millones de dólares anuales por la rebaja del impuesto a la primera categoría y la eliminación del CAE.

Apoyo a Jara

Respecto a la carrera presidencial, el extitular de Hacienda confirmó que votará por Jeannette Jara, aunque con reservas: “La conozco como persona y trabajé con ella, pero tengo una aprensión sobre cuál sería el rol del Partido Comunista en un eventual Gobierno suyo”.

23 DE ENERO DE 2024 / VALPARAISO Mario Marcel , Jeannette Jara , durante la sesión donde crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

Según el exjefe de la billetera fiscal, la colectividad no ha hecho una autocrítica tras el fracaso de la Convención Constitucional y genera incertidumbre sobre su influencia en un futuro Ejecutivo.

El economista también criticó el discurso de “país quebrado” de Evelyn Matthei, señalando que las cifras fiscales no respaldan ese diagnóstico. Además, llamó a moderar el pesimismo en la campaña: “Desde fuera, Chile se ve bien y con respeto. Sin embargo, en el debate interno se tiende a un tono casi apocalíptico”.

Tras dejar el gabinete, Marcel se ha dedicado a asesorías internacionales y a la escritura de un libro sobre la crisis económica entre 2019 y 2024. Aunque descartó participar en la campaña de Jara, insistió en que la ciudadanía deberá enfrentar “dilemas complejos” en las próximas elecciones.