La selección chilena celebró este viernes un triunfo por 2-1 ante Nueva Zelanda en su debut por el Mundial Sub 20, con un agónico gol de Ian Garguez cuando se jugaban los últimos segundos del partido en el Estadio Nacional.

En los descuentos, un error entre el arquero neozelandés Henry Gray y el volante Finn McKenlay permitió que la pelota quedara libre en el área, y el lateral de Palestino estuvo atento para enviarla al fondo de las redes, desatando así los festejos en Ñuñoa.

Una vez consumada la victoria de La Roja, Alex Garguez, padre del seleccionado chileno, conversó con ADN Deportes y no escondió su emoción por el tanto de su hijo, que le dio al combinado nacional sus primeros tres puntos en el Grupo A.

“Es algo que nunca habíamos vivido. Se nos iba a salir el corazón por la boca, una emoción terrible. Nos abrazamos, lloramos con mi esposa, con la pareja de Ian, con mis hijos", declaró.

“Casi no tenemos palabras. Fue hace tan poco que tenemos muchas emociones. Se nos vienen muchas cosas a la mente. Nos acordamos de mi papá, de los abuelitos que siempre lo ayudaron, de la familia”, agregó.

“Nosotros como familia estamos viviendo el sueño de él”

En esa misma línea, el padre de Ian Garguez abordó el difícil camino que tuvo el lateral de Palestino para llegar a La Roja: “Estamos felices, ha sido muy difícil que Ian esté ahí y ahora verlo realizarse de esta forma nos llena de emoción, más en un Mundial”.

“Son cosas que soñamos cuando lo llevamos a jugar la primera vez con solo 7 años. Hoy con 20 años, que haya debutado en la adulta, que esté jugando de titular en Palestino y ahora que haga un gol en el Mundial, me llena de emoción”, continúo.

Además, detalló: “Nosotros somos de Colina. Viajábamos a La Cisterna todos los días, en 40 estaciones de metro ida y vuelta, de lunes a lunes. Son sacrificios de familia, económicos y se dio gracias a Dios".

En tanto, Alan Garguez, hermano del futbolista de La Roja Sub 20, sostuvo que “como dice mi papá, nos emocionamos, lloramos, gritamos. Es lo que estamos esperando, que él surja, que le vaya bien. Es algo soñado como familia".

“Es mucha felicidad en poco tiempo. Debutó en la adulta, hizo un gol en Palestino y ahora en un Mundial, que es algo muy grande, una vitrina muy linda. Nosotros como familia estamos viviendo el sueño de él", sentenció.