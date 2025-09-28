La situación médica de Patricio Toledo sigue en la incertidumbre. El ex portero de la UC se desplomó en pleno encuentro del ‘Adiós Capitanes’ que se organiza en Las Condes, generando la angustia de todos los presentes.

Si bien, tras varios minutos de incertidumbre, ‘Cruzados’ entregó un primer reporte oficial del portero, asegurando que se encontraba “estable, consciente y hablando“, lo cierto es que desde la clínica donde está el ex jugador, revelaron desde el recinto médico.

Luis Herrada, jefe de urgencias de la Clínica Universidad de Los Andes, aseguró que “es una situación tremendamente grave, con un paro cardiaco respiratorio frente a 15 mil personas en el estadio, en este momento él está en una situación muy compleja”, partió diciendo.

Agregó que “si bien se resolvió en el inicio con los servicios de reanimación en el lugar, todavía tiene una segunda parte que es resolver el problema coronario, que es lo que están haciendo los cardiólogos en este momento”, sostuvo.

Respecto a lo informado en el Claro Arena, Herrada aseveró que “si bien se dio un parte médico en el estadio, es importante que el parte médico lo va a dar la clínica a través del departamento de comunicaciones de la clínica, pero en este momento su estado es de extrema gravedad”.

“La muerte súbita se da cuando una arteria del corazón se tapa y lo que estamos intentando es destaparla, el paciente está en una situación de extrema gravedad porque su corazón está en riesgo”, cerró el profesional de la salud.