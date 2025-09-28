;

Portaba un arma de fuego en su chaqueta: Detienen a madre buscada por parricidio en Chiguayante

La mujer se mantenía prófuga tras un ataque que acabó con la vida de su hija y dejó en riesgo vital a su hijo. Se está investigando su presunta participación.

Javier Méndez

Nicolás Medina

Portaba un arma de fuego en su chaqueta: Detienen a madre buscada por parricidio en Chiguayante / Carabineros de Ñuble

Durante la mañana del domingo, la Fiscalía del Biobío confirmó la detención de la mujer buscada por su presunta participación en un parricidio que conmocionó a la comuna de Chiguayante, donde su hija de 39 años falleció y su hijo quedó en riesgo vital.

La persona, de 64 años, fue detenida por Carabineros de la Subcomisaría de Coihueco. Se informó que portaba un arma de fuego en uno de los bolsillos de su chaqueta, además de cuatro cartuchos sin percutar y dos vainas en su interior.

En detalle, vecinos denunciaron la presencia de una persona sospechosa en el kilómetro 1 del camino a Coleal Central. La policía se trasladó a la locación y encontró a la mujer.

“Las rápidas diligencias de investigación y la oportuna coordinación entre los equipos territoriales permitieron identificar la presencia de un vehículo vinculado a la imputada, lo que activó un patrullaje focalizado para dar con su paradero”, dijo José Villegas, prefecto de Ñuble.

Será formalizada por porte ilegal de arma de fuego.

