;

Encuesta Criteria: Jeannette Jara lidera intención de voto, pero Kast es visto como el favorito en presidencial

La última encuesta Criteria muestra que la candidata oficialista alcanza un 30% de apoyo, mientras José Antonio aparece como el más probable ganador de noviembre.

Verónica Villalobos

José Antonio Kast - Jeannette Jara

José Antonio Kast - Jeannette Jara

Santiago

Entre el 23 y 25 de septiembre se levantaron los datos de la más reciente Criteria, que perfila un escenario electoral altamente competitivo.

Jeannette Jara sube un punto respecto a la medición anterior y se ubica en el primer lugar con un 30% de las preferencias, seguida por José Antonio Kast con un 24% y Evelyn Matthei con un 14%.

Más atrás figuran Johannes Kaiser (10%), Franco Parisi (9%), Harold Mayne-Nicholls (3%), Marco Enríquez-Ominami (2%) y Eduardo Artés (1%). El 7% no define opción.

ADN

Sin embargo, al preguntar quién creen los encuestados que será el próximo presidente, Kast lidera con un 35%, aunque bajando tres puntos, mientras Jara se mantiene en 32%. Matthei alcanza un 12%, aún distante de los punteros.

Los escenarios de segunda vuelta muestran a Kast imponiéndose sobre Jara con 44% frente a 35%. En cambio, ante Franco Parisi o Johannes Kaiser, la candidata oficialista lograría ventaja, aunque con altos porcentajes de votantes que se inclinarían por el voto nulo o blanco. Frente a Matthei, en tanto, Jara también perdería por cinco puntos.

ADN

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad