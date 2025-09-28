Encuesta Criteria: Jeannette Jara lidera intención de voto, pero Kast es visto como el favorito en presidencial

Santiago

Entre el 23 y 25 de septiembre se levantaron los datos de la más reciente Criteria, que perfila un escenario electoral altamente competitivo.

Jeannette Jara sube un punto respecto a la medición anterior y se ubica en el primer lugar con un 30% de las preferencias, seguida por José Antonio Kast con un 24% y Evelyn Matthei con un 14%.

Más atrás figuran Johannes Kaiser (10%), Franco Parisi (9%), Harold Mayne-Nicholls (3%), Marco Enríquez-Ominami (2%) y Eduardo Artés (1%). El 7% no define opción.

Sin embargo, al preguntar quién creen los encuestados que será el próximo presidente, Kast lidera con un 35%, aunque bajando tres puntos, mientras Jara se mantiene en 32%. Matthei alcanza un 12%, aún distante de los punteros.

Los escenarios de segunda vuelta muestran a Kast imponiéndose sobre Jara con 44% frente a 35%. En cambio, ante Franco Parisi o Johannes Kaiser, la candidata oficialista lograría ventaja, aunque con altos porcentajes de votantes que se inclinarían por el voto nulo o blanco. Frente a Matthei, en tanto, Jara también perdería por cinco puntos.