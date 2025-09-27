;

VIDEO. El reemplazo del VAR en acción: así se estrenó la tarjeta verde en el Mundial Sub 20 de Chile

En el partido que Ucrania ganó ante Corea del Sur, los europeos solicitaron la revisión de un gol en contra.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

La fiesta del Mundial Sub 20 ya comenzó en Chile. El triunfo de Japón sobre Egipto y la victoria de Ucrania ante Corea del Sur fueron los partidos inaugurales, y con ellos también debutó la tarjeta verde.

Precisamente, en el duelo que enfrentó a europeos y asiáticos, esta nueva herramienta de arbitraje tuvo una acción que explica a la perfección su modo de uso.

En el minuto 54, cuando Ucrania se imponía por 2-0, Corea logró un descuento tras un tiro libre cabeceado por Ham Sunwoo, pero desde el banco europeo estuvieron atentos.

Tras observar la jugada, el entrenador Dmytro Myjailenko sacó su tarjeta verde y solicitó la revisión del tanto por un posible fuera de juego. Luego de revisarse rápidamente en la pantalla en cancha, el juez decidió anular el gol al confirmarse la posición adelantada.

Con esto, el tanto no subió al marcador y los ucranianos recuperaron su opción de revisión, quedándose con sus dos tarjetas a disposición.

