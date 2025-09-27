;

VIDEOS. Ojo Nico Córdova: Japón venció a Egipto y sumó sus primeros puntos en el grupo de La Roja del Mundial Sub 20

Los asiáticos hicieron vibrar al Estadio Nacional con una cómoda victoria sobre los africanos. Ahora, enfrentarán a Chile.

Gonzalo Miranda

Japón venció a Egipto por el Grupo A del Mundial Sub 20

Japón venció a Egipto por el Grupo A del Mundial Sub 20 / Buda Mendes - FIFA

Este sábado por la tarde, arrancó oficialmente la acción del Mundial Sub 20 en nuestro país, y por cosa de minutos, el segundo encuentro se disputó en el Estadio Nacional, en Santiago.

Válido por el grupo de Chile, y precisamente en la previa del debut de La Roja, Japón impuso sus términos ante Egipto y sumó sus primeros tres puntos en la zona A del torneo.

Rion Ichihara (29´) de penal e Hisatsugu Ishii (48′) en el complemento, marcaron los tantos del partido para festejar las tres primeras unidades en el Grupo donde comparten zona con Chile y Nueva Zelanda.

De esta manera, Japón ahora piensa en La Roja, a quien enfrentará el próximo martes 30 en el Estadio Nacional, mientras que Egipto buscará antes sus primeros puntos ante Nueva Zelanda.

Los goles del partido

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad