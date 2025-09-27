Japón venció a Egipto por el Grupo A del Mundial Sub 20 / Buda Mendes - FIFA

Este sábado por la tarde, arrancó oficialmente la acción del Mundial Sub 20 en nuestro país, y por cosa de minutos, el segundo encuentro se disputó en el Estadio Nacional, en Santiago.

Válido por el grupo de Chile, y precisamente en la previa del debut de La Roja, Japón impuso sus términos ante Egipto y sumó sus primeros tres puntos en la zona A del torneo.

Rion Ichihara (29´) de penal e Hisatsugu Ishii (48′) en el complemento, marcaron los tantos del partido para festejar las tres primeras unidades en el Grupo donde comparten zona con Chile y Nueva Zelanda.

De esta manera, Japón ahora piensa en La Roja, a quien enfrentará el próximo martes 30 en el Estadio Nacional, mientras que Egipto buscará antes sus primeros puntos ante Nueva Zelanda.

Los goles del partido

