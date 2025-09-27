VIDEOS. Ojo Nico Córdova: Japón venció a Egipto y sumó sus primeros puntos en el grupo de La Roja del Mundial Sub 20
Los asiáticos hicieron vibrar al Estadio Nacional con una cómoda victoria sobre los africanos. Ahora, enfrentarán a Chile.
Este sábado por la tarde, arrancó oficialmente la acción del Mundial Sub 20 en nuestro país, y por cosa de minutos, el segundo encuentro se disputó en el Estadio Nacional, en Santiago.
Válido por el grupo de Chile, y precisamente en la previa del debut de La Roja, Japón impuso sus términos ante Egipto y sumó sus primeros tres puntos en la zona A del torneo.
Rion Ichihara (29´) de penal e Hisatsugu Ishii (48′) en el complemento, marcaron los tantos del partido para festejar las tres primeras unidades en el Grupo donde comparten zona con Chile y Nueva Zelanda.
De esta manera, Japón ahora piensa en La Roja, a quien enfrentará el próximo martes 30 en el Estadio Nacional, mientras que Egipto buscará antes sus primeros puntos ante Nueva Zelanda.