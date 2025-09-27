;

Primeros problemas: hinchas de La Roja denuncian cambios “unilaterales” en sus entradas para el Estadio Nacional

A solo horas del debut de La Roja, la molestia se instaló en los fanáticos del ‘equipo de todos’.

Gonzalo Miranda

Este sábado por la tarde, el Mundial Sub 20 en nuestro país arranca con dos partidazos en Santiago y Valparaíso, pero las miradas estarán centradas en las 20:00 horas, cuando Chile debute en el torneo ante Nueva Zelanda.

Sin embargo, en la previa del encuentro, un duro dolor de cabeza debieron afrontar los hinchas de la Selección Chilena que habían comprado entradas para el duelo en el Estadio Nacional. Según las denuncias de ellos mismos, la organización les canceló sus boletos, mientras otros fueron reasignados a otros sectores del recinto deportivo.

Mediante un comunicado, la ticketera a cargo del evento explicó que “aconteció una situación especial que afecta a tu compra de entradas en el sector General Andes. Por disposición del Comité Organizador Local, se habilitó un espacio destinado a personas con movilidad reducida, lo que implica la reasignación de algunos asientos previamente adquiridos en dicho sector”.

“Debido a la habilitación del espacio, tu asiento será trasladado a General Sur o General Norte. El valor de tu ticket se mantiene igual, aunque la visibilidad del campo de juego varía respecto de Andes”, complementaron.

Cerraron con que “este tipo de ajustes pueden generar molestias y por eso te pedimos sinceras disculpas. Esta medida responde exclusivamente a la obligación de garantizar un espacio inclusivo y accesible para todas las personas, de acuerdo con las normativas vigentes de la FIFA y el Comité Organizador Local”, finalizaron.

