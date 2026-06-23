Francia pierde a su entrenador para la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026: comunicado oficial
Didier Deschamps regresó al país y se ausentará del choque ante Noruega.
La selección francesa sufrió un duro golpe en torno al cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, pese a que ya clasificaron a los dieciseisavos de final.
Esto porque el elenco galo tendrá una dura baja de cara al partido del viernes, ante Noruega en Boston.
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Todo debido a que el entrenador de “Les Bleus”, Didier Deschamps, sufrió hoy martes la muerte de su madre, para lo cual viajó a Francia para asistir a sus funerales.
Ante esta situación, Guy Stéphan, su asistente técnico, será quien dirija a la selección en el choque contra el cuadro de Erling Haaland.
“En este momento extremadamente doloroso, deseamos mucho ánimo al seleccionador y a su familia y les aseguramos el apoyo de todas y todos”, remarcaron desde la Federación de Fútbol de Francia al dar a conocer la situación de Didier Deschamps.
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