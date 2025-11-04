No lo podía creer: pupilo de Pellegrini relata lo peor que vivió en Chile durante el Mundial Sub 20

Pablo García, pupilo de Manuel Pellegrini en el Real Betis, hace poco estuvo en Chile jugando el Mundial Sub 20 con la selección española, que quedó eliminada en cuartos de final ante Colombia.

En una reciente entrevista, el delantero del Betis valoró lo que fue su participación en esta Copa del Mundo juvenil, pero también reveló una mala experiencia que tuvo el primer día en nuestro país.

“Llegamos a Chile, era el primer día y teníamos que entrenar. Veníamos del viaje totalmente reventados, súper cansados, 14 horas de vuelo, con jet lag y todo. Llegamos y nos fuimos a un campo de entrenamiento. Nos metimos en una parte un poco lejos de la ciudad, apartada, que no tenía muy buena pinta”, partió relatando García en diálogo con El After de Post United.

“Íbamos en el bus y veíamos unos autos reventados, ruedas, neumáticos, piezas de autos, una calla súper estrecha, y de repente el bus gira a la derecha, paramos, nos miramos y decimos: ‘No me lo creo que este es el campo de entrenamiento’”, agregó el futbolista español.

El ariete de 19 años aseguró que la cancha en la que entrenaron el primer día estaba en pésimas condiciones: “Los arcos no tenían redes, había montañas en el césped, baches de 40 centímetros y perros corriendo por la cancha. Yo tengo fotos de eso. Nosotros nos mirábamos y decíamos: ‘¿Esto es lo que nos espera aquí?’”.

“Por suerte fue un solo entrenamiento en ese lugar. Como no era fecha FIFA todavía, no había empezado el Mundial, nos mandaron allí y entrenamos muy poco, algo cortito, porque el riesgo de lesión era enorme”, añadió el pupilo de Pellegrini.

“El césped estaba largo, sin regar, nos cambiábamos de ropa en sillas, las duchas no funcionaban, la cancha no tenía líneas, no tenía nada... Era un campo con tres palos en cada lado y ya está. Ahora, el pasaje era muy bonito”, concluyó Pablo García.