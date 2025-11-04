;

No lo podía creer: pupilo de Pellegrini relata lo peor que vivió en Chile durante el Mundial Sub 20

Pablo García, delantero de la selección española, reveló la mala experiencia que tuvo el primer día en nuestro país.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / JAVIER TORRES

Pablo García, pupilo de Manuel Pellegrini en el Real Betis, hace poco estuvo en Chile jugando el Mundial Sub 20 con la selección española, que quedó eliminada en cuartos de final ante Colombia.

En una reciente entrevista, el delantero del Betis valoró lo que fue su participación en esta Copa del Mundo juvenil, pero también reveló una mala experiencia que tuvo el primer día en nuestro país.

“Llegamos a Chile, era el primer día y teníamos que entrenar. Veníamos del viaje totalmente reventados, súper cansados, 14 horas de vuelo, con jet lag y todo. Llegamos y nos fuimos a un campo de entrenamiento. Nos metimos en una parte un poco lejos de la ciudad, apartada, que no tenía muy buena pinta”, partió relatando García en diálogo con El After de Post United.

Revisa también:

ADN

“Íbamos en el bus y veíamos unos autos reventados, ruedas, neumáticos, piezas de autos, una calla súper estrecha, y de repente el bus gira a la derecha, paramos, nos miramos y decimos: ‘No me lo creo que este es el campo de entrenamiento’”, agregó el futbolista español.

El ariete de 19 años aseguró que la cancha en la que entrenaron el primer día estaba en pésimas condiciones: “Los arcos no tenían redes, había montañas en el césped, baches de 40 centímetros y perros corriendo por la cancha. Yo tengo fotos de eso. Nosotros nos mirábamos y decíamos: ‘¿Esto es lo que nos espera aquí?’”.

“Por suerte fue un solo entrenamiento en ese lugar. Como no era fecha FIFA todavía, no había empezado el Mundial, nos mandaron allí y entrenamos muy poco, algo cortito, porque el riesgo de lesión era enorme”, añadió el pupilo de Pellegrini.

“El césped estaba largo, sin regar, nos cambiábamos de ropa en sillas, las duchas no funcionaban, la cancha no tenía líneas, no tenía nada... Era un campo con tres palos en cada lado y ya está. Ahora, el pasaje era muy bonito”, concluyó Pablo García.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad