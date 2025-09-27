Otra baja para el Mundial Sub 20: club europeo pide de vuelta a joven figura y lo deja fuera del torneo en Chile

A pocas horas para el inicio del Mundial Sub 20 en Chile, una de las selecciones que disputará el certamen planetario sufrió una sensible baja en su convocatoria.

Se trata de Estados Unidos, que acaba de perder a Diego Kochen, arquero de 19 años que milita en el Barcelona y es considerado uno de los jóvenes talentos de más proyección en el combinado norteamericano.

Precisamente, el cuadro culé pidió el regreso de Kochen, quien tuvo que dejar la concentración de su selección en nuestro país y viajar inmediatamente de regreso a España.

¿La razón? La lesión de Joan García, arquero titular del Barça que sufrió una rotura del menisco medial de la rodilla izquierda y estará de cuatro a seis semanas fuera de las canchas.

Producto de esta baja, el pórtico del elenco blaugrana lo tomará el veterano Wojciech Szczęsny y el técnico Hansi Flick decidió pedir el regreso de Kochen para que sea el suplente del polaco ante cualquier eventualidad.

De esta manera, el joven arquero perdió la gran oportunidad de jugar el Mundial Sub 20 con Estados Unidos, que debutará el lunes 29 de septiembre contra Nueva Caledonia por la primera fecha del Grupo E, que también integran Francia y Sudáfrica.