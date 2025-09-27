;

Mujer ganó millonario premio en la lotería gracias a ChatGPT en Estados Unidos: esto fue lo que le pidió a la IA

Al inicio, la ganadora pensó que se trataba de un fraude, hasta que verificó su cuenta en línea, para verificar su suerte.

Nelson Quiroz

Getty Images REFERENCIAL

Getty Images REFERENCIAL / Mike Stobe

Una residente de Virginia, Estados Unidos, se convirtió en noticia mundial luego de obtener un premio de 150 mil dólares —equivalente a unos 140 millones de pesos chilenos— en la lotería local, gracias al uso de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, lo que realmente captó la atención no fue solo la inesperada ganancia, sino la decisión que tomó con el dinero.

ADN

Virginia Lottery/Multi-State Lottery Association

La protagonista de esta historia es Carrie Edwards, una adulta mayor que aseguró no ser una jugadora habitual, pero que de todas formas se vio sorprendida por la suerte.

Tras acertar casi todos los números de un sorteo, la mujer recibió la notificación que confirmaba su millonario premio. En un comienzo pensó que se trataba de un fraude, hasta que verificó su cuenta en línea y comprobó que era cierto.

ADN

De inmediato supo lo que debía hacer: donar el monto completo a organizaciones benéficas. “Me he sentido muy bendecida y creo que cuando uno recibe, también debe dar”, explicó Edwards al anunciar su decisión.

¿Cómo ganó?

Lo más curioso es cómo llegó a elegir los números ganadores. La mujer reveló que, antes de comprar el boleto, decidió pedir ayuda a una herramienta de inteligencia artificial.

Así, le consultó directamente a ChatGPT si podía recomendarle una combinación. Aunque el sistema le advirtió que todo dependía de la suerte, le entregó una serie de cifras que terminaron coincidiendo con los números del sorteo.

Respecto al premio, una parte será destinada a la Asociación de Degeneración Frontotemporal, enfermedad que le arrebató a su esposo el año pasado. Otra fracción irá a Shalom Farms, una organización que distribuye alimentos saludables en comunidades vulnerables, y finalmente apoyará a la Navy-Marine Corps Relief Society, en honor a su padre, quien fue piloto de la Armada.

