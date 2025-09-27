;

Panel Ciudadano UDD revela los dos candidatos que están empatados de cara a las Elecciones (y quién ganaría en segunda vuelta)

La jornada electoral se realizará el domingo 16 de noviembre.

Javier Méndez

“Si hubiera una elección el próximo domingo, entre la siguiente lista de candidatos (as), ¿por cuál votaría?”, fue la pregunta que planteó la Encuesta Panel Ciudadano UDD de cara a las votaciones presidenciales que se vivirán el próximo domingo 16 de noviembre.

La nueva versión del tradicional sondeo, publicada esta semana, midió la intención de voto y dos escenarios de cara a una hipotética segunda vuelta a mediados de diciembre.

Los postulantes considerados fueron Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Franco Parisi, Jeannette Jara, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne Nicholls y Eduardo Artés.

Así, la muestra dio cuenta que Kast y Jara se mantienen en los primeros lugares con el 25% de las preferencias. En el tercer puesto aparece Matthei (16%) y en el cuarto Johannes Kaiser (10%).

En caso de una nueva jornada democrática a fin de año se plantearon dos escenarios:

  • José Antonio Kast vs. Jeannette Jara
  • Evelyn Matthei vs. Jeannette Jara

En el primero de ellos el vencedor sería Kast con 47% de preferencias, contra un 31% para Jara. 22% de los consultados votaría nulo, no sabría que marcar o, derechamente, no participaría.

Si la disputa fuera femenina, Evelyn Matthei lograría imponerse con 45% versus 28%.

El detalle completo de la encuesta se puede revisar pinchando en este enlace.

**Encuesta realizada vía WhatsApp y SMS a hombres y mujeres de 18 años en 16 regiones. Utiliza un panel conformado con base en un muestreo probabilístico con selección a aleatoria de hogar e individuo.

