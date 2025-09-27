“La salvación no pasaba por ganarle a Colo Colo... Nosotros nos aferramos a la parte final del torneo”

Fernando Díaz, técnico de Deportes Iquique, analizó la contundente derrota que sufrió su equipo este viernes por 4-0 ante Colo Colo y, pese al resultado, se mostró optimista en poder salir de los puestos de descenso del Campeonato Nacional.

“Sabíamos que hoy día era una oportunidad para sumar y acercarnos más a la salvación, pero dentro de lo malo y con los resultados negativos de los otros equipos, sigue esa opción exactamente igual”, declaró el DT en la sala de prensa del Estadio Monumental.

En esa línea, el estratega del cuadro nortino remarcó que “la chance para salvarse es la misma. Nuestra chance, como siempre lo hemos hablado, era la parte final del campeonato, estos partidos que vienen de local, que son entre comillas más alcanzables".

“Esta era una posibilidad cierta de poder acercarnos mucho más a esa opción, no se dio, pero lo que pensamos sigue intacto. Nosotros nos aferramos a la parte final del campeonato, que son partidos de local contra equipos difíciles, pero de local, y pensamos que podemos tener esa opción de salvación“, remarcó.

Además, Fernando Díaz fue claro en señalar que “la salvación no pasaba por ganarle a Colo Colo. Obviamente que queríamos ganarle porque nos habríamos acercado mucho más, pero no era la salvación ganarle a Colo Colo”.

“La salvación viene en la parte final del campeonato. Por supuesto que tenemos que levantar con respecto al partido de hoy día y varias cosas que hicimos mal", concluyó el entrenador de Deportes Iquique.