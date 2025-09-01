;

Bloquean a los clientes que reclaman: Sernac denuncia a tienda de vestuario online por presunta estafa

El Servicio Nacional del Consumidor recibió cerca de 30 quejas. El comercio prometería prendas de gran calidad, pero vendrían de plataformas como AliExpress.

Javier Méndez

La empresa de comercio electrónico Bohemea está en la mira. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) la denunció al Ministerio Público ante un eventual delito de estafa.

El organismo recibió más de una treintena de reclamos por parte de clientes, quienes también señalaron publicidad engañosa por parte de la empresa que vende, principalmente, vestuario femenino.

Una de las principales quejas es que los productos se promocionan con distintas imágenes creadas con inteligencia artificial, pero con descripciones que sugieren que se trataría de creaciones con diseño y confección nacional de alta calidad.

Tras la compra, las personas habrían recibido prenda de “ínfima calidad”, incluso con simples estampados que imitan bordados y etiquetas en chino que dan pistas de su verdadero origen.

“La mayor gravedad del caso se aprecia cuando las personas intentan reclamar y exigir sus derechos, pues Bohemea no responde”, describe el Sernac.

El proveedor incluso habría borrado los comentarios negativos que aparecieron en sus redes sociales, de paso bloqueando a los usuarios que exigieron respuestas. En algunos casos no entregaron los productos prometidos y no devolvieron el dinero.

Según antecedentes preliminares, se estaría actuando bajo el modelo dropshipping, es decir, enviando artículos de bajo costo, adquiridos directamente desde plataformas extranjeras como AliExpress.

“Genera una desconexión entre las expectativas y el producto que finalmente reciben las personas”, se explicó.

Por lo demás, recientemente la empresa bajó su sitio web. “Hace suponer que podría existir una práctica fraudulenta”, precisó el Servicio.

