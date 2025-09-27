;

Cuenta del agua en la región Metropolitana aumentará en estos hogares por nuevo límite de sobreconsumo

“Le estamos dando una señal a las familias de que, por favor, trate de moderar su consumo para que no tenga que pagar más”, explicó la autoridad.

Javier Méndez

Algunos hogares de la región Metropolitana deberían enfrentar un aumento en la cuenta del agua entre diciembre y marzo próximos. En concreto, se trata de aquellas viviendas con mayor consumo, como las que cuentan con jardines, piscinas o más de cuatro integrantes.

La situación se explica en el nuevo límite de sobreconsumo del suministro para los meses de verano. Según El Mercurio, la medida se activará el marco del nuevo decreto tarifario de Aguas Andinas, empresa con más de 2,3 millones de clientes concentrados principalmente en la RM.

En detalle, el ajuste reduce el límite de 40 a 30 metros cúbicos () mensuales por cliente. Se definirá como el mayor valor entre 30 m³al mes y su consumo mensual promedio de invierno.

Un ejemplo: una vivienda con un consumo mensual de 32 m³, que hasta el año pasado no pagaba nada por sobreconsumo, ahora sí deberá hacerlo por esos 2 m³. Antes habría desembolsado $42.889 y, en adelante, $45.047.

Le estamos dando una señal a las familias de que, por favor, trate de moderar su consumo para que no tenga que pagar más. Que trate de tomar medidas para que no se le disparen los consumos”, dijo Jorge Rivas, superintendente de Servicios Sanitarios.

Si bien la idea impactará a los hogares cubiertos por Aguas Andinas, se extenderá a todos los futuros decretos tarifarios de las empresas sanitarias.

“Para el caso de Aguas Andinas, esta tarifa de sobreconsumo impacta, hasta ahora, aproximadamente, al 5% del total de los clientes y con el nuevo límite pasará a cerca del 7%”, detalló Eugenio Rodríguez, director de clientes de la compañía.

