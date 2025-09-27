;

VIDEOS. Con agónico gol: Crystal Palace da el batacazo y le quita el invicto a Liverpool en la Premier League

El cuadro de Londres sorprendió a los “Reds” y se quedó con la victoria en los descuentos en el Selhurst Park.

Crystal Palace dio el gran batacazo de la jornada en la Premier League. Este sábado, el equipo de Londres hizo valer su localía y venció por 2-1 a Liverpool en el duelo correspondiente a la sexta fecha del certamen inglés que se disputó en el Selhurst Park.

Los dirigidos por Oliver Glasner sorprendieron desde el inicio a los “Reds” y dieron el primer golpe a los 9 minutos. Ismaila Sarr capturó un rebote tras un tiro de esquina y definió debajo del arco de Alisson para marcar el 1-0.

Pese a ceder el balón y resguardarse en su propio campo, las “Águilas” tuvieron una serie de ocasiones para estirar la ventaja, con un remate de Daniel Muñoz y un disparo en el palo por parte de Jean-Philippe Mateta.

Sin embargo, fue el equipo de Arne Slot el que encontró la segunda cifra del partido por medio de Federico Chiesa (87′). El volante italiano se hizo con un rebote en el área de los locales y dejó sin reacción al portero Dean Henderson para marcar el 1-1.

No obstante, en el séptimo minuto de descuento, el cuadro londinense dio el batacazo definitivo. Tras un lateral al área y un par de pivoteos, Eddie Nketiah controló el balón de pecho y sacó un potente remate cruzado para poner el 2-1, desatando la algarabía de todo el Selhurst Park.

De esta manera, Crystal Palace le quitó el invicto al Liverpool y escaló al segundo lugar de la tabla con 12 puntos. Aun con la caída, los “Reds” lograron mantener su liderado y siguen en la primera ubicación con 15 unidades.

Revisa los otros resultados de este sábado 27 de septiembre en la Premier League

  • Brentford 3-1 Manchester United | Gtech Community Stadium
  • Chelsea 1-3 Brighton | Stamford Bridge
  • Crystal Palace 2-1 Liverpool | Selhurst Park
  • Leeds 2-2 Bournemouth | Elland Road
  • Manchester City 5-1 Burnley | Etihad Stadium

