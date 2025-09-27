;

VIDEOS. Atlético de Madrid se queda con el derbi y frena el invicto del Real Madrid en La Liga de España

El equipo de Diego Simeone goleó a los dirigidos por Xabi Alonso en un partidazo en el Estadio Metropolitano.

Este sábado, en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid puso fin al invicto del Real Madrid y se quedó con un triunfazo por 5-2 en una nueva edición del derbi de la ciudad, válido por la séptima fecha de La Liga de España.

El equipo de Diego Simeone se puso en ventaja rápidamente por medio del gol de Robin Le Normand (14′). Sin embargo, el cuadro merengue tuvo una feroz reacción y logró dar vuelta el marcador con los tantos de Kylian Mbappé (25’) y Arda Güler (36′).

A pesar del golpe de la visita, el conjunto colchonero encontró la igualdad a pocos minutos del final del primer tiempo gracias a Alexander Sørloth (45+3′), quien dio paso a la remontada definitiva en la segunda mitad.

En el complemento, fue Julián Álvarez quien se vistió de héroe y anotó un doblete para darle el triunfo a los locales. El delantero argentino convirtió de penal a los 51′ y se lució con un espectacular tiro libre en los 63′ para poner el 4-2. La historia fue sentenciada por el francés Antoine Griezmann (90+3′).

Con esta victoria, Atlético de Madrid escaló al cuarto lugar de La Liga con 12 puntos, mientras que el Real Madrid se mantuvo primero con 18 unidades. Eso sí, los dirigidos por Xabi Alonso podrían ser superados por Barcelona, que cuenta con 16 y jugará este domingo ante Real Sociedad.

El próximo partido de los “Colchoneros” en el torneo español será el domingo 5 de octubre como visitante frente a Celta de Vigo. Por su parte, los “Merengues” recibirán a Villarreal el sábado 4 en el Santiago Bernabéu.

