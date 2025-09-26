Alianza Lima quedó fuera de la Copa Sudamericana a manos de la U / JAVIER TORRES

La Universidad de Chile está en semifinales de la Copa Sudamericana y lo hizo dejando en el camino a un Alianza Lima que, fue un digno rival, pero inferior en sus pretenciones de meterse en la siguiente fase del torneo.

Tras el encuentro, los medios peruanos no perdonaron la actuación de su representante y, sin muchas quejas, solo lamentaron la eliminación de su equipo en el torneo internacional de clubes.

Medios como Depor y Líbero relataron lo sucedido en Coquimbo, destacando la “valentía” de Alianza de enfrentarse a un cuadro ampliamente superior, como la Universidad de Chile.

Por otro lado, La Razón destacó que “se acabo el sueño...”, en relación con la búsqueda del conjunto ‘íntimo’ de poder meterse entre los cuatro mejores, en la misma línea que tituló El Comercio.

Ahora, Universidad de Chile sigue con vida en el torneo y desafiará a Lanús de Argentina buscando pasajes para la gran final del Asunción.

Mira la reacción de la prensa peruana

