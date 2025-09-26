;

Harry Kane llega a los 100 goles con Bayern Múnich y rompe histórico récord: superó a Cristiano Ronaldo y Haaland

El delantero inglés marcó un doblete en la victoria sobre Werder Bremen y alcanzó un impresionante registro con los “Bávaros”.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Harry Kane ha tenido inicio de temporada sobresaliente de la mano del Bayern Múnich. El delantero inglés volvió a ser figura este viernes y convirtió un doblete en el triunfo 4-0 sobre Werder Bremen por la quinta fecha de la Bundesliga.

Con estos dos nuevos tantos, el ariete de 32 años llegó a los 100 goles con la camiseta de los “Bávaros” y se transformó en el jugador que menos partidos ha necesitado (104) en alcanzar aquella cifra en un club durante el siglo XXI.

Revisa también:

ADN

Kane superó el récord que ostentaban nada más ni nada menos que Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y Erling Haaland (Manchester City), quienes necesitaron 105 encuentros para llegar a los 100 tantos en sus respectivos equipos.

Más atrás se encuentra Zlatan Ibrahimović, que necesitó de 124 partidos para alcanzar los 100 goles en PSG, y nuevamente Cristiano Ronaldo, con 100 tantos en 131 apariciones con la Juventus. Lionel Messi recién llegó a 100 goles en el Barcelona en su partido número 188.

Lo cierto es que el arranque de la temporada de Harry Kane ha sido demoledor: el inglés suma 15 goles y 3 asistencias en apenas 8 partidos jugados con el Bayern Múnich, confirmando su estatus como uno de los delanteros más letales del planeta.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad