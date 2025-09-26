Harry Kane llega a los 100 goles con Bayern Múnich y rompe histórico récord: superó a Cristiano Ronaldo y Haaland
El delantero inglés marcó un doblete en la victoria sobre Werder Bremen y alcanzó un impresionante registro con los “Bávaros”.
Harry Kane ha tenido inicio de temporada sobresaliente de la mano del Bayern Múnich. El delantero inglés volvió a ser figura este viernes y convirtió un doblete en el triunfo 4-0 sobre Werder Bremen por la quinta fecha de la Bundesliga.
Con estos dos nuevos tantos, el ariete de 32 años llegó a los 100 goles con la camiseta de los “Bávaros” y se transformó en el jugador que menos partidos ha necesitado (104) en alcanzar aquella cifra en un club durante el siglo XXI.
Kane superó el récord que ostentaban nada más ni nada menos que Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y Erling Haaland (Manchester City), quienes necesitaron 105 encuentros para llegar a los 100 tantos en sus respectivos equipos.
Más atrás se encuentra Zlatan Ibrahimović, que necesitó de 124 partidos para alcanzar los 100 goles en PSG, y nuevamente Cristiano Ronaldo, con 100 tantos en 131 apariciones con la Juventus. Lionel Messi recién llegó a 100 goles en el Barcelona en su partido número 188.
Lo cierto es que el arranque de la temporada de Harry Kane ha sido demoledor: el inglés suma 15 goles y 3 asistencias en apenas 8 partidos jugados con el Bayern Múnich, confirmando su estatus como uno de los delanteros más letales del planeta.