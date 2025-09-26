;

FOTO. Universidad de Chile se anota con tres jugadores en el once de la semana en la Copa Sudamericana

Lanús, el próximo rival de los azules, aportó con dos futbolistas a dicha elección.

Carlos Madariaga

Universidad de Chile se anota con tres jugadores en el once de la semana en la Copa Sudamericana

Universidad de Chile se anota con tres jugadores en el once de la semana en la Copa Sudamericana / CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO

Este viernes, Conmebol dio a conocer la oncena ideal de los partidos de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Obviamente, con su victoria sobre Alianza Lima, la U de Chile tuvo participación en esta instancia, aportando tres jugadores.

Los autores de los dos tantos azules, Lucas Assadi y Javier Altamirano, fueron destacados por el ente continental.

También resaltaron el rol de Fabián Hormazábal, incluido en la zaga con el argentino Richard Schunke (Independiente del Valle) y el argentino Victor Hugo (Atlético Mineiro).

En tanto, el próximo rival de la U de Chile, Lanús, aportó con el volante Marcelino Moreno y el delantero Dylan Aquino, claves en el encuentro donde eliminaron a Fluminense.

