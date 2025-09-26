Universidad de Chile se anota con tres jugadores en el once de la semana en la Copa Sudamericana / CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO

Este viernes, Conmebol dio a conocer la oncena ideal de los partidos de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Obviamente, con su victoria sobre Alianza Lima, la U de Chile tuvo participación en esta instancia, aportando tres jugadores.

Los autores de los dos tantos azules, Lucas Assadi y Javier Altamirano, fueron destacados por el ente continental.

También resaltaron el rol de Fabián Hormazábal, incluido en la zaga con el argentino Richard Schunke (Independiente del Valle) y el argentino Victor Hugo (Atlético Mineiro).

En tanto, el próximo rival de la U de Chile, Lanús, aportó con el volante Marcelino Moreno y el delantero Dylan Aquino, claves en el encuentro donde eliminaron a Fluminense.