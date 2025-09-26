Este viernes por la noche, Colo Colo se puso al día en el Campeonato Nacional 2025 recibiendo a Deportes Iquique en el Estadio Monumental. Fue un categórico 4-0 del ‘popular’.

Con los tres puntos en el bolsillo, los pupilos de Fernando Ortiz se ilusionan con meterse en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Tras la victoria de este viernes, el ‘cacique’ se mantuvo en la octava posición, pero ahora con 34 puntos, quedando a cuatro del último clasificado a la Sudamericana 2026, que en este momento es Cobresal con 38 unidades.

Por otro lado, Deportes Iquique confirmó aún más su candidatura a perder la categoría. Los ‘dragones celestes’ son colistas absolutos del torneo con 14 puntos, a cuatro unidades de la salvación que está en manos de Deportes Limache con 18 pts.