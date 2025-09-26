;

CLASIFICACIÓN. Ilusionados con la Sudamericana 2026: así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Colo Colo

El ‘popular’ se puso al día en el torneo y, de paso, hundió a Deportes Iquique en el fondo de la clasificación general.

Gonzalo Miranda

La tabla de posiciones tras el triunfo de Colo Colo

Este viernes por la noche, Colo Colo se puso al día en el Campeonato Nacional 2025 recibiendo a Deportes Iquique en el Estadio Monumental. Fue un categórico 4-0 del ‘popular’.

Con los tres puntos en el bolsillo, los pupilos de Fernando Ortiz se ilusionan con meterse en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Tras la victoria de este viernes, el ‘cacique’ se mantuvo en la octava posición, pero ahora con 34 puntos, quedando a cuatro del último clasificado a la Sudamericana 2026, que en este momento es Cobresal con 38 unidades.

Por otro lado, Deportes Iquique confirmó aún más su candidatura a perder la categoría. Los ‘dragones celestes’ son colistas absolutos del torneo con 14 puntos, a cuatro unidades de la salvación que está en manos de Deportes Limache con 18 pts.

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

