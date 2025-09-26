;

Conducirá un programa: Andrés Caniulef vuelve a la televisión chilena tras meses sin trabajo

El periodista de espectáculos tendrá una nueva oportunidad en los medios tras su paso por Canal 13.

Un importante regreso a la pantalla chica marcará la carrera de Andrés Caniulef, quien deja la cesantía para pasar a ser conductor y rostro oficial de un canal.

El periodista de espectáculos pasará a ser el presentador de No es lo mismo, en Tevex. Según El Filtrador, su debut quedó fijado para el miércoles 1 de octubre, aunque ya tuvo una primera aparición en el espacio, reemplazando a Titi García-Huidobro, panelista del programa, en la edición que se transmite cada tarde desde las 15:00 horas.

De esta manera, el comunicador será el encargado de liderar este programa de farándula, donde anteriormente pasaron figuras como Daniel Valenzuela y Francisco Kaminski.

La señal privada busca potenciar su contenido en el marco de la próxima cobertura del Festival de Viña del Mar, instancia en la que Caniulef ya cuenta con experiencia como reportero.

El propio periodista confirmó esta noticia, al compartir el link de la nota de El Filtrador en sus stories, oficializando así su arribo a Tevex como animador y rostro.

Venía de pasar difíciles momentos

Su último paso en televisión fue en Canal 13, cuando participó en Palabra de honor, su debut en realities. Tras salir del encierro, fue panelista en Hay que decirlo, conducido por Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez.

Posteriormente, Andrés Caniulef enfrentó un periodo complicado marcado por la cesantía y problemas de salud, antes de consolidar este nuevo proyecto profesional.

Cabe recordar que hace algunas semanas se especuló con la llegada del comunicador a Fiebre de baile (Chilevisión), sin embargo, aquella opción finalmente no se concretó.

