Exintegrante de “Gran Hermano Chile” revela el millonario monto que gana al mes en plataforma para adultos

Hans Leonel Valdés, exfutbolista y conocido por su participación en la primera temporada de Gran Hermano Chile, habló sobre su presente en la industria del contenido para adultos, donde actualmente combina OnlyFans y Arsmate.

El exchico reality reconoció en conversación con FMDOS que sus ganancias mensuales superan ampliamente el millón de pesos. “Entre las dos plataformas, Arsmate y OnlyFans, entre un millón y medio, va variando”, señaló.

Consultado sobre lo que más buscan sus seguidores, el creador fue directo: “Hay muchos, lo que más se vende son las temáticas en los videos y videos más largos, también me piden hartos fetiches, y ahí hago videos personalizados”.

Además, precisó que la audiencia en cada sitio “varía mucho. En OnlyFans son más hombres y en Arsmate ahora son la mayoría mujeres”.

El exparticipante participante de Gran Hermano Chile debutó como creador de contenido erótico en noviembre de 2024, logrando un rápido ascenso en estas plataformas.

En OnlyFans me fue increíble, llegando al Top 1 de creadores de contenido, y muchos seguidores quedaron con ganas de seguir viéndome tras mi salida”, relató semana atrás al mismo medio.

En solo dos días en Arsmate, ya estoy entrando al Top 10 de creadores, con una recepción muy positiva por parte de la gente”, añadió entonces.

