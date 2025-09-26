“¿No piensan en todo el daño que se me ha hecho a mí?“: La dura respuesta de Carla Jara ante pregunta sobre Kaminski

Durante una emisión de Zona de Estrellas, la tarotista Vanessa Daroch sorprendió con una afirmación sobre el futuro de Carla Jara y Francisco Kaminski.

“Sí, van a volver, algo va a pasar antes de Navidad. Va a ser algo como muy secreto, más que nada cuidándose como del qué dirán. Alguna cosa va a pasar ahí. Pero insisto, no es amor, pero sí es estabilidad familiar“, sostuvo en televisión.

Las palabras de la médium encendieron especulaciones y no tardaron en llegar a la exintegrante de Mekano. La reacción de Carla Jara se conoció a través de Paulina Nin, quien en Hay que decirlo relató la conversación que tuvo con ella.

“Carla Jara, dime la verdad, ¿es cierto eso que andan diciendo, que tú volverías con Kaminski?”, fue la consulta directa de la panelista del programa de Canal 13, según contó en el espacio.

Ante la pregunta, la figura de TVN negó de inmediato cualquier posibilidad: “Esa fue una tontera, ni siquiera vi quién lo dijo (...) Oye, no tenía idea”.

Posteriormente, Carla Jara descartó con mayor firmeza un reencuentro sentimental con su expareja. “No, por ningún motivo, ni lo he pensado, ni se me ha pasado por la mente. Solo mantengo contacto con Kaminski porque es el padre de mi hijo y mantengo una relación cordial por mi hijo”.

Finalmente, la actriz agregó un fuerte mensaje al respecto: “Pero no se me cruzaría por la mente... ¿No piensan en todo el daño que se me ha hecho a mí? (...) Cómo le pueden creer a una carta de tarot tirada en vivo, y ni siquiera estaba yo“.