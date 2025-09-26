Ante llamados al boicot: Eurovisión votará si Israel puede participar en la edición 2026
España, Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos ya informaron que no enviarán representante al certamen si Israel participa.
Los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) anunciaron que votarán sobre la participación de Israel en el festival musical Eurovisión, después de que varios países llamaran al boicot.
La votación se realizará en noviembre durante una “reunión extraordinaria”, informó la mayor alianza mundial de medios públicos.
Esto ocurre en medio de la división existente entre los países europeos en cuanto a la participación de Israel, debido a su campaña militar en la Franja de Gaza.
Austria, anfitriona del Festival de la Canción de Eurovisión 2026, criticó los llamados a boicot de España, Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, que no enviarán representante al certamen en mayo próximo si Israel participa.