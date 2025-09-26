El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, abrió este viernes su intervención en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas en medio de un gesto de protesta diplomática: decenas de delegaciones abandonaron la sala al inicio de su discurso.

El mandatario había adelantado que usaría el escenario internacional para exponer lo que llamó “la verdad de Israel” y responder a las intervenciones de líderes que han defendido la creación de un Estado palestino.

Sin embargo, su presencia generó un fuerte rechazo visible en el hemiciclo, donde representantes de diversos países optaron por retirarse como señal de desaprobación e incluso, se registraron abucheos contra el jefe de Estado, por lo que se pidió orden en la sala.

El episodio se suma a un clima de alta tensión política y militar. En paralelo a su discurso, el Ejército israelí instaló altavoces en camiones que recorren la Franja de Gaza para retransmitir las palabras del primer ministro. Según reportó el diario Haaretz, la medida generó críticas dentro de las propias filas militares por los riesgos que implica desplazar a soldados a zonas expuestas a ataques de Hamás.

Delegations leaving the UN Hall as Israeli PM Netanyahu is about to speak pic.twitter.com/ciur9yzZ1y — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 26, 2025