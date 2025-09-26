;

VIDEO. Ejército de Israel coloca altavoces en Gaza para retransmitir discurso de Netanyahu en la Asamblea de la ONU

Según adelantó el primer ministro, en su intervención contará “la verdad de Israel”.

Juan Castillo

X: @ItayBlumental

Para las 10:00 horas de este viernes está previsto que inicie el discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la 80ª Asamblea de la ONU.

Por lo mismo, el Ejército israelí colocó varios altavoces en la franja de Gaza para retransmitir los dichos de Netanyahu.

Estos parlantes fueron instalados en camiones que recorrerán todo el enclave.

Revisa también:

ADN

Según adelantó el propio Netanyahu, en su intervención contará “la verdad de Israel” y contrarrestará los numerosos discursos a favor de un Estado palestino.

Pese a este mandato, medios locales señalan que el Ejército puso algunas objeciones, ya que las instalaciones de los altavoces implica que muchos soldados abandonen sus puestos y se introduzcan en áreas en las que podrían ser víctimas de ataques de Hamás.

Es una locura”, cita el diario Haaretz a un oficial de alto rango israelí. “Gente de todo el espectro político se pregunta ‘¿Qué locura es esta?’. Nadie entiende cuál es el beneficio militar”.

