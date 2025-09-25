“Yo era de esas mujeres que...”: La potente confesión de Yamila Reyna sobre su relación con Américo

Ha pasado tiempo desde que se supo que Yamila Reyna se encuentra en un apasionado romance con Américo. En ese momento, la relación entre la humorista y el cantante tomó por sorpresa a muchos, y ellos, lejos de mantenerse lejos de las cámaras, han expresado abiertamente su amor.

Sin embargo, a pesar de que no han tenido problemas para hablar su situación sentimental, aun así la reciente revelación de la exanimadora de TVN tomó por sorpresa a sus seguidores.

“Yo era de esas mujeres que le encantaba estar sola. De las convencidas de que eso ‘del amor’ no era para mí, al menos no en esta vida… Pero hace un año, llegó un ‘Don sonrisa hermosa’ a tratarme como princesa, a cuidarme como nadie lo había hecho y cambió todos mis planes“, escribió Yamila en Instagram.

“Gracias por haber llegado a cambiar mi mundo, por la valentía de apostar al amor a pesar de las heridas, las diferencias y las historias vividas... Gracias por quererme y amarme de la manera que lo haces, por hacerme brillan los ojos, y el alma. Feliz primer año juntos, amor de mi vida”, añadió.

Un romántico texto que fue respondido por Américo de la siguiente forma: “Te lo dije solo a ti, y no me creíste, más bien me peleaste, luego lo sostuve, después se lo dije a todos sin reparo, sin disfraces, sin rebuscar palabras y sin importarme si le caía bien o mal a los demás, hoy lo sostengo con más fuerza, y te lo repito ‘ERES EL AMOR DE MI VIDA’“

“Eres mi más lindo y turbulento viaje porque me sacudiste el alma y despertaste mi espíritu... Uno que estaba escondido y no podía ni quería salir por miedo a no ser querido. Tú lograste y logras día a día despertar mis confianzas y aceptar que vivir y AMAR cuanto sea necesario es el único y gran objetivo en la vida. Te amo mi loca, te amo Yamila Reyna”, concluyó.