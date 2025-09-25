;

FOTOS . Universidad de Chile se pronuncia tras incidentes en banderazo en La Serena: “Como club estamos respondiendo por los daños ocurridos”

Los hinchas azules anoche se reunieron frente al hotel donde estaba el plantel y se produjeron desmanes, incluido un incendio en el sector.

Daniel Ramírez

Universidad de Chile se pronuncia tras incidentes en banderazo en La Serena: “Como club estamos respondiendo por los daños ocurridos”

Este jueves, Universidad de Chile se pronunció a través de redes sociales por los incidentes que dejó el banderazo de los hinchas azules en La Serena, todo esto en la previa del duelo contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

Anoche, los fanáticos de la U se reunieron frente al hotel de concentración del plantel y se produjeron desmanes, incluido un incendio que alcanzó árboles en la avenida Francisco de Aguirre, a solo metros del recinto donde se hospedan los jugadores.

A raíz es estos incidentes, Universidad de Chile informó este jueves que se hizo cargo de la limpieza en el sector donde se llevó a cabo en banderazo de los hinchas azules.

“Así amaneció la Avenida Francisco de Aguirre de La Serena esta mañana luego de las labores de limpieza que realizamos durante la madrugada. Como club estamos respondiendo por los daños ocurridos anoche”, señaló el elenco universitario en sus redes sociales.

