Es chileno, fue campeón con Alianza Lima y así anticipa la revancha entre la U y el club peruano: “Que gane el que haga mejor las cosas” / Raul Sifuentes

Este jueves, Universidad de Chile y Alianza Lima disputarán la revancha por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, para definir al último semifinalista del torneo.

En la previa de este duelo, se pronunció un chileno que jugó en Alianza: Rodrigo Pérez. El exfutbolista nacional defendió la camiseta del cuadro limeño en 2006, coronándose campeón del fútbol peruano este mismo año.

En diálogo con ADN Deportes, el oriundo de Rancagua señaló: “Creo que será un partido cerrado, ambos equipos están con la ilusión de seguir avanzando. Alianza hace mucho tiempo que no hacía las cosas bien en el plano internacional, pero la U también tiene los argumentos para poder clasificar a la semifinal”.

“No sé si será un partido tan abordable para la U, sobre todo por lo parejo que fue el encuentro en Lima. Cada uno se juega su opción. Va a ser un lindo partido. Que gane el que haga mejor las cosas”, agregó el ex seleccionado nacional.

Por último, sobre el castigo que recibió Universidad de Chile por lo ocurrido en la llave contra Independiente, Rodrigo Pérez comentó: “Los temas extrafutbolísticos siempre van a pasar. La U solo tiene que preocuparse de jugar bien y seguir avanzando”.